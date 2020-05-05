Коронавирус. Прогноз вирусолога: масочный режим останется после снятия карантина

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн дал прогноз на ослабление карантинных мер в России.



«Между волнами должен быть перерыв, и тогда можно говорить о второй волне. Перерыв может наступить летом. Вторую волну можно ожидать осенью. Думаю, что она окажется ниже за счёт того, что вирус может стать более ослабленным, и за счёт того, что часть населения будет иметь антитела.



Самоизоляция для пожилых людей должна в значительной мере сохраняться. Но она не должна быть такой насильственной, чтобы людей штрафовали за то, что они вышли из дома. Им, конечно, нужно рекомендовать самоизоляцию, потому что они наиболее уязвимы. Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними.



Для молодых людей будут определённые послабления — на работу надо ходить. Ношение масок, наверное, останется. Будут пересмотрены правила для ресторанов, кафе, магазинов, стадионов. Конечно, останутся многие противоэпидемические вещи», — заявил Альштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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