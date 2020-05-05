Курс доллара. Прогноз специалиста на 4-8 мая: выходные — риск для рубля

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Поток позитивных новостей для рубля выглядит впечатляющим. Внешние условия благоприятны на фоне новостей об успехах в разработке вакцины и ожиданий постепенного смягчения карантинных мер. Нефтяной рынок отскочил от минимумов апреля. Среди внутренних факторов главным является смягчение риторики ЦБ РФ, которая формирует дополнительный интерес к локальному долговому рынку, что позитивно для рубля. Это подтверждают высокий спрос и минимальные премии на аукционах Минфина. Главный риск для рубля — это рваный темп торгов в период увеличенных майских выходных. В условиях отсутствия продаж валюты со стороны ЦБ рубль выглядит крайне уязвимым в случае, если внешние условия резко ухудшатся», — подчеркнул Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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