Кержаков: к сомнительным инвестициям не имею сейчас никакого отношения

Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём ютуб-канале «Железная ставка» интервью с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым. Алистаров задал вопрос о фонде Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Я к этому фонду сейчас не имею никакого отношения. Что касается людей, которые серьезно пострадали, то я искренне сожалею. Я не являюсь объектом рекламы этого фонда и никогда не являлся. Ребята, если вас обманули, нужно это делать через суд. У меня были не такие отношения с этим фондом, как пишут. Это была небольшая сумма, которую я мог позволить себе рискнуть», — заявил Кержаков.



Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



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