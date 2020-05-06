Что делать с рублём сегодня. Прогноз эксперта: ждём спада пандемии

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко дал прогноз на курс доллара США в ближайшие дни.



«Три недели назад рост запасов в Кушинге (США) вызвал коллапс на рынке фьючерсов на сырьё с поставкой в мае. На прошлой неделе запасы в Кушинге сократились до 3,6 миллиона баррелей. Цены на нефть на этом фоне подскочили до 30 долларов за баррель, что незамедлительно было отмечено Трампом. А его слова, в свою очередь, усилили рост цен на нефть.



Пока это не привело к заметному укреплению рубля, но цена на нефть и не является единственным фактором, влияющим на рубль. Как только заболеваемость COVID-19 продемонстрирует резкий спад, рубль будет укрепляться на фоне ожиданий восстановления экономики. Но на то, что это произойдёт до конца недели, шансов очень мало. Я ожидаю курс доллара в диапазоне 73-75 на период 6-8 мая», — заявил Ващенко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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