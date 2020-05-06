Курс доллара США. Прогноз аналитика: растущая в цене нефть поддерживает рубль

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль поддерживают не только валютные интервенции ЦБ РФ, но и растущие цены на нефть. Для пары доллар/рубль по-прежнему остаётся актуальным коридор 72,5-75,0. Сегодня нефть марки Brent превысила отметку $ 30 за баррель. Пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идёт спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики», — подчеркнул Антонов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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