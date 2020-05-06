Цена нефти в 2020 году. Прогноз Антона Силуанова на стоимость марки Brent

Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз на цену нефти в 2020 году.



«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около $ 30 за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем — немногим больше. Даже если бы мы в марте заключили сделку с ОПЕК, всё равно пришлось бы её пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии и достигнутые договорённости долго бы не продержались»,— сказал Силуанов.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. 14 апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent должна достигнуть $ 60 за баррель.



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