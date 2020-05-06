Коронавирус сегодня, 6 мая. Прогноз инфекциониста: майские не пройдут бесследно

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов дал прогноз на распространение коронавируса в России.



«Пока нас ждёт только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным или экспоненциальным. Заболевание тяжёлыми формами будет носить массовый характер, если люди начнут выходить на улицы, думая, что, так или иначе, переболеют все. Никакого плато ещё не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — заявил Коновалов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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