Коронавирус. Свежие новости. Прогноз учёного: Россия выходит на плато

Руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак даёт надежду на то, что страна наконец выходит на плато. Теперь нужно смотреть, когда произойдёт заметное снижение числа больных COVID-19 или по крайней мере будет наблюдаться такая тенденция, только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — заявил Бутенко.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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