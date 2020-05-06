Коронавирус. Свежие новости. Прогноз академика: Москва первой снимет ограничения

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«В вопросе снятия ограничительных мер нужен не итальянский и не китайский сценарий, а российский. Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности. По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил Ершов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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