UFC 249. Прогноз Джастина Гэтжи на бой против Тони Фергюсона 9 мая

Американский боец ММА Джастин Гэтжи дал прогноз на свой бой против Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249.



«Я ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но операцию оплатит UFC, поэтому я не переживаю. Я давно планировал это сделать, проблемы с дыханием были во времена борцовской карьеры.



Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идёшь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определённо было необходимо, и я рад, что получил его.



Это большая возможность для нас как для спортсменов, так как мы можем вдохновить людей. У меня невероятный настрой», — заявил Гэтжи.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).



Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.



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