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UFC 249. Прогноз Джастина Гэтжи на бой против Тони Фергюсона 9 мая

UFC 249. Прогноз Джастина Гэтжи на бой против Тони Фергюсона 9 мая
Ставки / Прогнозы 0

Американский боец ММА Джастин Гэтжи дал прогноз на свой бой против Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249.

«Я ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но операцию оплатит UFC, поэтому я не переживаю. Я давно планировал это сделать, проблемы с дыханием были во времена борцовской карьеры.

Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идёшь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определённо было необходимо, и я рад, что получил его.

Это большая возможность для нас как для спортсменов, так как мы можем вдохновить людей. У меня невероятный настрой», — заявил Гэтжи.

По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).

Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.

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