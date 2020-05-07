Курс доллара США. Прогноз эксперта: нефть растёт, рубль дешевеет

Аналитик РФПИ «Рейтер» Дмитрий Полевой дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Одна из возможных причин роста курса доллара – асимметричный характер продаж валюты со стороны ЦБ, когда их величина прямо пропорциональна отклонению вниз цены нефти Urals от уровня $ 25 за баррель — чем дешевле нефть, тем больше продажи. Но в целом рубль держится в выбранном диапазоне», — заявил Полевой.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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