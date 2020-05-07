Цена нефти в 2020 году. Прогноз Еврокомиссии: Brent не дотянет до $ 40

Еврокомиссия дала обновлённый прогноз на цену нефти в 2020 и 2021 годах.



«Согласно фьючерсным рынкам, цены на нефть марки Brent прогнозируются на уровне в среднем $ 38,4 за баррель в 2020 году и $ 40,2 в 2021 году. По сравнению с зимним прогнозом цена нефти заметно снизилась: с $ 60,4 и $ 56,9 соответственно»,— говорится в прогнозе.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. 14 апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent должна достигнуть $ 60 за баррель.



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