Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз Геннадия Онищенко: эпидемия выдыхается

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции.



«Люди должны работать, чтобы экономические процессы не останавливались. Тем более что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — подчеркнул Онищенко.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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