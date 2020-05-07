Коронавирус. Свежие новости. Прогноз вирусолога: летняя жара поможет

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса. Это не потому, что тепло или солнечный свет будут уничтожать тот вирус, который у нас находится внутри. Нет, конечно. У людей лучше иммунитет летом, люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», — объяснил Альштейн.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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