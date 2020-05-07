Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Вчера у нас закончилась девятая неделя эпидемии. По общему числу заболевших мы уже обошли Турцию, 7-8 мая обгоним Германию. Дальше уже рукой подать до Франции, а там – Великобритания, Италия, Испания и США. По еженедельному приросту мы уже обошли и Китай, и Испанию, и Италию — и этот показатель пусть и понемногу, но растёт.



Рано или поздно в общей статистике по России наметится перелом: в Москве темпы прироста сначала замедлятся, а потом пойдут на спад, а вот в регионах, скорее всего, эпидемия будет разворачиваться в полную силу. Поэтому после 12 мая нас будет ждать очередное продление режима самоизоляции — с некоторыми поэтапными послаблениями для бизнеса», — отметил Боровков.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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