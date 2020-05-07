Эксперты: турниру UFC 249 коронавирус не помешает

Кажется, турниру UFC 249 ничего не помешает. Букмекеры оценивают вероятность того, что турнир отменят, коэффициентом 5.10. Это примерно 18% вероятности. Сделать ставку на то, что бои в рамках ивента состоятся 9 мая, можно за 1.13 (82%).
Турнир UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (Флорида, США). Все бойцы и персонал сдадут тесты на коронавирус. Главным событием вечера станет бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Победитель этого поединка получит титул временного чемпиона и право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.
Изначально в рамках UFC 249 должны были драться Хабиб и Фергюсон, но из-за пандемии коронавируса россиянин не смог вылететь из России. Президент UFC Дэйна Уайт перенес турнир на 9 мая.
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