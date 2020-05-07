Нелегальное онлайн-казино в Гонконге отмыло 1.3 млрд рублей. Полиция накрыла синдикат

Власти Гонконга задержали 17 человек, составлявших игорный синдикат. Используя иностранный веб-сайт, они открыли нелегальное онлайн-казино. За 14 месяцев работы преступники отмыли $ 17.2 млн, это почти 1.3 млрд рублей.



По данным полиции, банда вошла в сговор с букмекерами, привлекая игроков с их сайтов. Люди покупали игровые фишки на сайтах букмекерских компаний и переходили по партнёрским ссылкам непосредственно на сайт онлайн-казино.



В ходе операции полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карты. Сейчас власти допрашивают подозреваемых.



За незаконную игорную деятельность в Гонконге предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы. Кроме того ещё столько же грозит злоумышленникам за отмывание денег. Наверняка они заплатят и крупные денежные штрафы.