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Нелегальное онлайн-казино в Гонконге отмыло 1.3 млрд рублей. Полиция накрыла синдикат

Нелегальное онлайн-казино в Гонконге отмыло 1.3 млрд рублей. Полиция накрыла синдикат
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Власти Гонконга задержали 17 человек, составлявших игорный синдикат. Используя иностранный веб-сайт, они открыли нелегальное онлайн-казино. За 14 месяцев работы преступники отмыли $ 17.2 млн, это почти 1.3 млрд рублей.

По данным полиции, банда вошла в сговор с букмекерами, привлекая игроков с их сайтов. Люди покупали игровые фишки на сайтах букмекерских компаний и переходили по партнёрским ссылкам непосредственно на сайт онлайн-казино.

В ходе операции полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карты. Сейчас власти допрашивают подозреваемых.

За незаконную игорную деятельность в Гонконге предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы. Кроме того ещё столько же грозит злоумышленникам за отмывание денег. Наверняка они заплатят и крупные денежные штрафы.

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