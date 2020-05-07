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Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом

Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом
Ставки / Прогнозы 0

Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» оказала помощь медицинским работникам Москвы в борьбе с коронавирусом. Организация приобрела необходимое медицинское оборудование – средства индивидуальной защиты, комплекты и аппараты для респираторной поддержки при коронавирусе, приборы для непрерывного контроля состояния пациентов, реанимационное оборудование и рентгеновские аппараты.

«Сейчас как никогда важно сплотиться всем участникам рынка вне зависимости от сферы их деятельности. Сложившаяся ситуация как в России, так и в мире беспрецедентна по масштабам бедствия, и только совместными усилиями мы сможем ее преодолеть. Мы считаем своим долгом оказать помощь медицинским работникам и Департаменту здравоохранения Москвы в борьбе с пандемией и будем рады, если коллеги из других отраслей предпринимательства также поддержат нашу инициативу», — заявила Президент СРО БК Дарина Денисова.

СРО «Ассоциация букмекерских контор» — объединение российских букмекерских компаний, основанное в 2014 году. Членами организации являются такие известные БК, как «Фонбет», «Олимп», «Леон», «Марафонбет», GGBet, BingoBoom, «Зенит», «Голденбет» и другие.

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