Тихонов вслед за Кержаковым заявил о выходе из фонда — финансовой пирамиды

Экс-игрок «Спартака» и сборной России по футболу Андрей Тихонов рассказал о своём выходе из фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Вышел из фонда. К ним никаких претензий не имею, как и они ко мне», — сказал Тихонов.



Ранее о том, что не имеет к фонду никакого отношения, заявил Александр Кержаков.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



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