«Слуцк» — «Энергетик БГУ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Слуцк» — «Энергетик БГУ» в 8-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Восьмой тур чемпионата Беларуси начинается со встречи лидеров. Лидер «Слуцк» будет принимать «Энергетик БГУ». Многие в ожидании, когда же «Слуцк» с пьедестала слезет и уступит место более топовым и авторитетным клубам. Но команда пока очень уверенно идёт: в последнем туре «Слуцк» обыграл на выезде минское «Динамо». До этого победили дома «Белшину», одолели на выезде «Шахтёр», была ничья с «Витебском», ну а также победа над «Ислочью» в гостях. Что любопытно, во всех этих матчах шёл обмен забитыми мячами.



У «Энергетика» ситуация поправилась после победы в последнем туре над «Смолевичи». До этого было три поражения подряд. И в шести матчах подряд с участием «Энергетика» команды не обменивались забитыми мячами. Хотя «Энергетик» самая лихая команда прошлого сезона. «Слуцк» же в каждом матче пропускает. И только с брестским «Динамо» не сыграл вариант «обе забьют». Так что пришёл момент, когда либо «Энергетику» надо сыграть вничью (7 матчей подряд без ничейных исходов), либо хотя бы обменяться мячами.



Есть резон попробовать «догнаться». «Слуцк» всё-таки в каждом матче пропускает, много забивает. Поэтому мой прогноз на эту игру — «обе забьют». Дают хороший коэффициент — 1,75», — сказал Генич.



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