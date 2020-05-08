«Чонбук» – «Сувон»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Южной Кореи

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Южной Кореи «Чонбук» – «Сувон».



Ставка: победа «Чонбука» за 1.72.



«Сувон» сейчас возглавляет Ли Им Сэн. В прошлом, ещё будучи игроком, он играл под моим руководством. Для него предстоящий сезон будет вторым в этой команде, и будет интересно посмотреть, что у него получится. Правда, всё равно сейчас «Чонбук» сильнее, но Ли Им Сэна я естественно буду поддерживать. Он играл у меня в команде «Пучхон Юкон», и команда базировалась в пригороде Сеула. Сейчас эта команда переехала на остров Чеджудо и называется «Чеджу Юнайтед».



Если говорить о главном тренере «Чонбука», то им является португальский специалист Жозе Мораиш, который в своё время был помощником Жозе Моуринью и выиграл с ним две Лиги чемпионов УЕФА. Он пришёл в команду в прошлом сезоне, и с ним «Чонбук» смог выиграть чемпионат.



Южная Корея отличается тем, что это очень дисциплинированная страна. Дисциплина и патриотизм в Кореи просто потрясают. В 90-е годы во время дефолта (сейчас, как мы знаем, в клубах по всему миру уменьшают зарплаты, договариваются с игроками) у игроков были контракты, где были прописаны в том числе премиальные, но собрались президенты клубов и договорились не давать больше $ 500 за победу. Не подписывали никаких соглашений с игроками, а просто договорились между собой, и всё, этого было достаточно. Так это и происходило, пока не закончился дефолт и страна снова не встала на ноги.



Сложно представить, как команды готовы к сезону, когда существует много ограничений. Перед сезоном отсутствовали товарищеские матчи из-за карантина, а команды провели свои последние матчи аж в начале марта. В этой игре фаворит для меня ясен, и им является действующий чемпион «Чонбук». Я не даю «Сувону» шансов. «Сувон» в прошлом сезоне играл во второй шестёрке, поэтому остановлю свой выбор на ставке на фаворита», — заявил Непомнящий.



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Статистический прогноз: «Чонбук» — «Сувон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи Берём коэффициент 3.20 в матче действующего чемпиона Кореи.