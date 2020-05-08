«Городея» — «Минск»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Высшей лиги чемпионата Беларуси «Городея» — «Минск».



Ставка: «Городея» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.81.



«В одном из противостояний в рамках восьмого тура столичный “Минск” отправится в гости к “Городее”.



“Городея” является середняком Высшей лиги. Это подтверждает и промежуточное турнирное положение хозяев предстоящего матча. Они расположились почти на экваторе, занимая девятую строчку. Стоит обратить внимание, что “Городею” можно назвать одной из самых низовых команд текущего чемпионата. Данный коллектив практически во всех матчах играет низовой исход.



“Минск” тоже не слишком впечатляет в этом сезоне. Столичная команда имеет в активе три победы и четыре поражения. К слову, у “Городеи” три победы, столько же поражений и одна ничья на счету. Отметим, что футболисты “Минска” находятся в не самой лучшей форме. У них был спад, в ходе которого они проиграли аж четыре из пяти последних матчей.



Исходя из данных факторов, мне кажется, что у “Минска” не столь много шансов на выездную команду над крепким соперником. Хозяева поля привыкли играть низовые исходы. Совмещая эти два довода, можно вывести вполне симпатичную комбинированную ставку. Мой прогноз: “Городея” не проиграет + тотал меньше 3.5 гола», — сказал Кривохарченко.



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