Курс доллара США. Прогноз эксперта: Саудовская Аравия помогает рублю

Аналитик «Открытие Брокер» Максим Шульгин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо в четверг объявила о резком повышении цен на нефть с отгрузкой в июне. Самый популярный саудовский сорт Arab Light, который с апреля продавался в европейских странах с беспрецедентной скидкой в $ 10.25 к Brent, подорожает на $ 6.55 для клиентов в северо-западной Европе и на $ 6.8 — для покупателей в Средиземноморье.



В четверг курс евро практически вернулся к минимумам среды. При этом по отношению к доллару рубль укрепился до 73.60 и остался на 20 копеек выше своих лучших уровней предыдущего дня. По-прежнему видим вероятность в краткосрочной перспективе снижения курса доллара до 72.60. Сохраняется потенциал тестирования уровня 70 рублей за доллар», — сказал Шульгин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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