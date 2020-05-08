«Слуцк» — «Энергетик БГУ»: прогноз Владислава Радимова на встречу Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Энергетик БГУ».
Ставка: победа «Слуцка» за 2.13.
«Слуцк» выиграл уже три матча подряд. В прошлом туре на выезде было обыграно «Динамо» (Минск). А вот «Энергетик» в последнее время лихорадит очень сильно. Считаю, что у «Энергетика» нет шансов на победу, а те, кто смотрит матчи «Слуцка», я думаю, должны ждать больше 2 голов от этой встречи.
В матче «Слуцка» с «Динамо» (Минск) подопечные Виталия Попова умело сыграли от обороны и использовали качественно своих быстрых футболистов. На своём поле против «Энергетика» хозяева будут играть с высокой линией на атаку и будут забивать. Думаю, что «верх» в матчах Слуцка нужно ставить каждый матч. Основной ставкой на эту игру предлагаю взять «тотал больше 2.5», ну и учитывая, что я жду атакующего футбола от хозяев, предлагаю поставить ещё немного более рискованную ставку на победу «Слуцка», — сказал Радимов.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 8 мая 2020
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 7 мая 2020
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:02
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 5 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:56
-
16:00