«Слуцк» — «Энергетик БГУ»: прогноз Владислава Радимова на встречу Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Энергетик БГУ».



Ставка: победа «Слуцка» за 2.13.



«Слуцк» выиграл уже три матча подряд. В прошлом туре на выезде было обыграно «Динамо» (Минск). А вот «Энергетик» в последнее время лихорадит очень сильно. Считаю, что у «Энергетика» нет шансов на победу, а те, кто смотрит матчи «Слуцка», я думаю, должны ждать больше 2 голов от этой встречи.



В матче «Слуцка» с «Динамо» (Минск) подопечные Виталия Попова умело сыграли от обороны и использовали качественно своих быстрых футболистов. На своём поле против «Энергетика» хозяева будут играть с высокой линией на атаку и будут забивать. Думаю, что «верх» в матчах Слуцка нужно ставить каждый матч. Основной ставкой на эту игру предлагаю взять «тотал больше 2.5», ну и учитывая, что я жду атакующего футбола от хозяев, предлагаю поставить ещё немного более рискованную ставку на победу «Слуцка», — сказал Радимов.



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