«Слуцк» — «Энергетик БГУ»: ставка Романа Гутцайта на игру чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Высшей лиги чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Энергетик БГУ».



Ставка: победа «Слуцка» за 2.11.



«В рамках восьмого тура между собой за победу сразятся команды “Слуцк” и “Энергетик”.



“Энергетик” стал одним из главных открытий текущего сезона Высшей лиги чемпионата Белоруссии. Данная команда стартовала с трёх побед подряд. Однако затем наступил резкий спад. Именно поэтому “Энергетик” — открытие только самого старта. После трёх побед кряду последовали три поражения подряд. В прошлом туре “Энергетик” со счётом 2:0 одолел аутсайдеров из “Смолевичей”.



“Слуцк” не проигрывает уже на протяжении пяти матчей подряд. Более того, в активе данной команды после семи туров аж пять побед, одна ничья и всего одно поражение. Сейчас именно к “Слуцку” повышенное внимание, а по всему миру появляются их новые фан-клубы. Не удивляйтесь, но “Слуцк” лидирует в турнирной таблице с 16 очками в активе.



Сейчас хозяева поля реально находятся в хорошей форме. “Слуцк” подходит к противостоянию с “Энергетиком” с тремя победами подряд. Почему бы им не продлить серию? Поэтому ставлю на чистую победу «Слуцка», — заявил Гутцайт.



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