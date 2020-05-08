Коронавирус. Прогноз инфекциониста: эпидемия в России до июня

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца — и это непосредственно до июня будет ещё вирус активно распространяться среди нас.



Не исключено, что распространение COVID-19 продолжится и после начала лета. Однако, учитывая законы эпидемических процессов, надеюсь, что коронавирус не будет циркулировать более 100 дней», — отметила Малинникова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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