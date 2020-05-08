«Городея» — «Минск»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 8-го тура чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на игру чемпионата Беларуси «Городея» — «Минск».



Ставка: «Городея» не проиграет за 1.46.



«Начнём с того, что чемпионат как был непредсказуемым в этом сезоне, так и остаётся таковым, поэтому этот матч сложно прогнозировать. «Минск» в прошлом туре потерпел поражение от «Торпедо» (2:5), и это говорит о многом. В целом «Минск» — очень интересная команда, она пропускает много мячей, но является одной из самых забивающих команд чемпионата, поэтому от «Минска» всего можно ожидать, тем более после разгромного поражения. Смущает то, что этот матч для минчан выездной, а «Городея» набирает очки в последних играх, если не брать во внимание поражение от БАТЭ.



У «Городеи» беда с атакой, хотя пропускает она тоже немного, но в её активе только четыре забитых мяча. От «Городеи» в этом матче сложно ожидать результативных действий, а от «Минска» я жду как минимум одного гола. Первой мыслью у меня было, что «Минск» не проиграет в этом матче, но с другой стороны, если был бы другой соперник, то это было бы возможно, а «Городея» — это неудобный соперник, и она скрупулёзно собирает свои очки, поэтому для меня всё-таки небольшой фаворит «Городея».



Вывод такой, что «Минск» забьёт, но «Городея» не проиграет. «Минск» и сам играет, и даёт делать это соперникам, но качественной игры в его исполнении я не вижу, в начале сезона «Минск» мне нравился, а потом всё стало хуже», — сказал Непомнящий.



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