Фергюсон vs Гэтжи: прогноз Хабиба Нурмагомедова на поединок UFC 249 9 мая 2020

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о прогнозе бойца на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Гэтжи в 3-м раунде за 15.00.



«Следующим соперником Хабиба станет Гэтжи. Хабиб в этом уверен. Джастин сможет нокаутировать Тони Фергюсона. Хабиб думает, что будет сложный бой для Джастина, но Тони идеален для него по стилю. Гэтжи досрочно победит Фергюсона во втором или третьем раунде. Большинство прогнозов Хабиба сбываются. Раз он сказал, что Гэтжи победит, то на это можно ставить деньги. Хабиб видит то, чего другие не замечают», — сказал Абдель-Азиз.



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