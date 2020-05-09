«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси 9 мая

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.39.



«Конечно, мне ещё далеко до главного эксперта по Высшей лиге Александра Шмурнова. Однако три последние прогноза у меня зашли, поэтому обратим внимание на поединок в рамках восьмого тура между “Славией” и “Торпедо-БелАЗ”.



“Торпедо-БелАЗ” приятно удивляет многочисленных экспертов и простых болельщиков крайне уверенной игрой в первые туры нынешнего сезона. Команда из Жодино демонстрирует яркий и атакующий футбол. В прошлом туре этот коллектив легко одолел “Минск”, победив со счетом 5:2. Именно поэтому “Торпедо-БелАЗ” заслуженно и обитает среди лидеров, занимая вторую строчку.



“Славия” не выглядит так мощно, как соперник по грядущему очному противостоянию. Тем не менее команда из Мозыри тоже умеет действовать от себя и играть в атаку. Тем более в промежуточной турнирной таблице позиции “Славии” тоже довольно неплохие. К тому же игра пройдёт на домашнем стадионе команды из Мозыря.



Безусловно, Высшую лигу Беларуси принято считать низовым чемпионатом, однако это не совсем типичный случай. Обе команды умеют атаковать и действовать результативно. Ещё и коэффициент на верховой исход крайне симпатичный. Исходя из этого ставлю на тотал больше 2.5 забитых голов».

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