«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».
Ставка: обе забьют за 1.90.
«В прошлом туре «Славия» одержала одну из самых ярких побед в сезоне — в концовке матча с «Витебском» команда из Мозыря забила 2 мяча и победила со счетом 3:2, прервав безвыигрышную серию из 4 матчей (с учетом кубковой игры в Борисове против БАТЭ).
Торпедовцы разгромили в гостях «Минск» в прошлом туре. Хет-трик оформил Валерий Горбачик, до этого не забивавший с 2-го тура. Для 25-летнего нападающего это первый хет-трик в карьере на таком уровне.
Вот уже 5 матчей подряд «Славия» проигрывает дома команде из Жодино. Свою последнюю домашнюю победу над «Торпедо» «Славия» одержала в 2012 году со счетом 3:2. В той встрече футболисты из Мозыря совершили впечатляющий камбэк (отыгрались с 0:2).
В предстоящем поединке «Торпедо-БелАЗ» — фаворит, но не всё здесь так однозначно, поэтому на исход я ставить не буду. Предыдущий матч с «Минском» стал первым в сезоне для жодинцев, в котором прошла ставка «обе забьют». Как правило, в матчах с участием команды Юрия Пунтуса голов забивается мало. В случае со «Славией» всё наоборот — ставка «обе забьют» часто проходит в играх с её участием (в 6 поединках из 7).
Неделю назад обе команды выдали результативные и победные матчи. Я думаю, что на этой позитивной волне они продолжат играть в атаку. Мой прогноз — обе забьют».
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