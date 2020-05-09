«Неман» — «Рух»: прогноз Игоря Гамулы на матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Неман» — «Рух».



Ставка: победа «Немана» с форой (0) за 1.65.



«Нельзя сказать, что “Неман” находится в хорошей форме, потому что турнирное положение команды оставляет желать лучшего. Коллектив из Гродно расположился на 14-м месте, а ниже только зона вылета. Поэтому “Неману” нужно исправлять сложившуюся ситуацию. Клубу срочно нужны очки.



Взять их представляется вполне возможным именно в противостоянии с “Рухом”. Команда из Бреста не так далеко ушла от соперника по турнирной таблице и занимает только 11-ю строчку. У “Руха” наблюдаются большие проблемы с результативностью. В атаке получается совсем мало. Поэтому в семи стартовых турах футболисты этой команды забили всего три гола, что крайне мало.



“Неман”, напротив, умеет много забивать и старается действовать в нападении агрессивнее. Пусть клуб из Гродно и не слишком хорош в обороне, так как много пропускает, но хозяева поля видятся мне фаворитами встречи. Именно поэтому советую обратить внимание на вариант: победа “Немана” с форой (0) за коэффициент 1.65».



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