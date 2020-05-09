«Неман» — «Рух»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси по футболу

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Неман» — «Рух».
Ставка: ничья за 2.97.
«Когда-то же должна быть ничья в чемпионате Беларуси, и мне кажется, что как раз в этом матче она может произойти. Это примерно равные команды, и в принципе ничья устроит и тех и других. Команды достойны друг друга, поэтому сложно отдать кому-то предпочтение. В атакующем плане команды не самые сильные, а в обороне действуют лучше, так что я думаю, что в этом матче победитель не определится.
В этом сезоне у «Руха» в семи матчах всего три забитых мяча. Можно поставить на то, что «Рух» не забьёт в этой игре. «Неман» играет в обороне тоже неплохо, он тоже пропустил всего три мяча в этом сезоне. Остановлюсь в итоге на ничейном результате. Обе команды будут им довольны».
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