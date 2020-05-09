«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: ставка Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: победа «Торпедо» с нулевой форой за 1.80.



«Букмекеры оценивают шансы команд примерно как равные, хотя «Торпедо» — один из лидеров сезона, а «Славия» — середняк. Думаю, это из-за того, что «Торпедо» можно назвать выскочкой, и эту команду нельзя назвать фаворитом чемпионата, но пока ей удаётся набирать очки. «Славия» же крепкий середняк, поэтому букмекеры относятся к этим командам таким образом, что от них всего можно ожидать. Мне кажется, что психологическая составляющая сейчас на стороне «Торпедо», и поэтому я отдаю торпедовцам преимущество.



В прошлом туре мы видели, как «Торпедо» разобралось с «Минском», победив — 5:2, и для торпедовцев сейчас нет особой разницы, играть дома или в гостях. Сейчас предстоит игра против «Славии», которая, конечно, не подарок, но в этом матче фаворит «Торпедо», и команда Юрия Пунтуса имеет хорошие шансы набрать три очка. Если говорить о прошедшем матче «Торпедо» с «Минском», то я считаю, что есть причина такого результата. Один из недостатков чемпионата Беларуси — продолжение его достоинства. В его матчах никто никого не боится. Когда команда представляет, что она слабее, она должна играть вторым номером, отталкиваясь от игры соперника, и тогда будет трудно пробиться через её оборону. А в Беларуси никто никого не боится, поэтому там такой лихой футбол. Уже в первом тайме «Торпедо» вело со счётом 4:1.



Хочу отметить, что во многих матчах всё решается в одном из таймов. Думаю, причина таких матчей в том, что чемпионат Беларуси транслируют на весь мир и всем хочется показать товар лицом, это касается как игроков, так и тренеров. Очень часто тренеры себя проявляют и меняют рисунок игры в перерывах. Я уже говорил, что отношусь к чемпионату Беларуси как к вполне солидному мероприятию. Там и тренеры обученные, и игроки быстро воспринимают информацию. Тренерская работа видна, другое дело что уровень и качество — какие есть, намного выше сразу не прыгнешь. Но то что игроки знают, что делать, я вижу. Есть и находки тренерские, замены иногда играют важную роль, поэтому коррективы в перерыве матча оказывают большое влияние на результат».



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