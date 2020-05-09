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«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.71.

«Торпедо» идёт в группе лидеров. Интересно, что жодинцы забили 9 мячей, но 5 из них — в последнем туре, играя против «Минска». Раздухарилось «Торпедо» после трёх матчей, в которых торпедовцы не баловали результативностью. Да и вообще до матча с «Минском» у «Торпедо» не было верховых матчей.

«Славия» играет сама, даёт играть другим. Если посмотреть на её матчи, то только один низок, когда сыграли дома с «Рухом» — 0:0. Здесь, если посмотреть на последние пять матчей, то как минимум два мяча команды забивали. Я бы и здесь сыграл на голы.

«Тотал больше 2 мячей» идёт за 1,71. Вроде бы начали выходить на проектную мощность белорусские футболисты. Так что варианты с верховыми матчами будут встречаться чаще, чем с низовыми. Хотя от низов в Беларуси никуда не деться».

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В семи предыдущих очных встречах жодинцы победили шесть раз при одной ничьей.
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