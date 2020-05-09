«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси 9 мая

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Славия» — «Торпедо-БелАЗ».
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.31.
«В прошлом туре «Торпедо-БелАЗ» провел фантастический матч, отгрузив в ворота соперника пять мячей. Команда из Жодино дважды пропустила, но было очевидно, что «Минск» не способен на данный момент конкурировать с этим оппонентом. Любопытно, что в той игре случился первый хет-трик в нынешнем сезоне в Беларуси — столь результативно играл игрок по фамилии Горбачек. Кроме того, впервые в нынешнем чемпионате одна из команд оказалась столь результативной. Впрочем, все эти факты являются подтверждением лишь одного: торпедовцы набрали форму и неспроста лидируют в этом году.
В соперниках у Жодино — коллектив из Мозыря, который в этом сезоне также отметился хорошим началом, но в последнее время выглядит не очень убедительно: в прошлом туре была победа, а до этого четыре матча, с учётом Кубка, без полноценных успехов. Однако практически любой поединок с участием «Славии» — это хорошая результативность. То есть это встреча двух очень плодовитых коллективов.
Таким образом, мой прогноз на матч «Славия» — «Торпедо»: тотал больше 2.5 по забитым мячам».
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