«Неман» — «Рух»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Неман» — «Рух».



Ставка: «Неман» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.70.



«Вот уж где не жду много голов, так это в Гродно. «Неман» будет принимать «Рух». Брестский клуб — один из самых низовых в чемпионате, если не самый низовой. Три мяча пропустил «Шахтёр», столько же «Рух». При этом Солигорск забил уже девять, а «Рух» — три. В последнем матче «Рух» отскочил, забив «Городее» в компенсированное время.



«Неман» сейчас находится на границе зоны вылета. Вроде бы неплохая команда, неплохие футболисты. Добротно команда смотрелась в матче с БАТЭ, хоть и проиграла (1:3). Начали рисковать, раскрываться, и БАТЭ наказал. Плюс провалили дебют, пропустив быстро два мяча подряд. Здесь же наверняка изменения будут сделаны. К тому же из 8 набранных очков 7 «Неман» взял дома.



«Рух», как я уже сказал, не много пропускает, не много забивает. Мне кажется, он не выиграет в этой встрече. Но уверенности в том, что «Неман» обязательно выиграет, у меня тоже нет. Поэтому предложу вариант «Неман» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Коэффициент — 1.7. «Неман» дома выглядит хорошо. А статистика говорит о том, что голов много ждать здесь не стоит».



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