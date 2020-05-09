На что ставить в футболе 9 мая: календарь матчей, прогнозы букмекеров

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 9 мая.



Продолжается тур в Беларуси, в субботу пройдут два матча. «Славия» в 15:00 начнёт свою встречу с «Торпедо-БелАЗ». Двумя часами позже в Гродно выяснять отношения будут «Неман» и «Рух». Пройдут также матчи Первой и Второй лиг.



Набирает ход Суперлига Южной Кореи, на 9 мая запланированы сразу три встречи. В 8:00 начнётся матч «Ульсан Хендая» и «Санчжу Сангму», в 10:30 прозвучит стартовый свисток встречи «Инчхона» и «Дегу». Завершится игровой день матчем «Кванджу» и «Соннама», начало этой встречи — в 13:00. Кроме того, возобновляют свой чемпионат Фарерские острова.

«Неман» — «Рух». Прогноз: «олени» вновь добьются результата на своём поле В нынешнем сезоне гродненцы набрали дома семь очков из девяти возможных.