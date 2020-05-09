UFC 249. Джастин Гэтжи дал прогноз на бой с Тони Фергюсоном

Американский боец ММА Джастин Гэтжи дал прогноз на свой бой с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.
«Я отправлю спать Фергюсона в первом или втором раунде. Если я не уложу его в первые два раунда, то это будет битва воли и битва сердец. Посмотрим. Я тренировал свой разум и тело, чтобы оказаться здесь, в этой ситуации», — заявил Гэтжи.
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).
Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.
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