UFC 249. Джастин Гэтжи дал прогноз на бой с Тони Фергюсоном

Американский боец ММА Джастин Гэтжи дал прогноз на свой бой с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.



«Я отправлю спать Фергюсона в первом или втором раунде. Если я не уложу его в первые два раунда, то это будет битва воли и битва сердец. Посмотрим. Я тренировал свой разум и тело, чтобы оказаться здесь, в этой ситуации», — заявил Гэтжи.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).



Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.