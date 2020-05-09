Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум: прогноз и ставка на бой UFC 249

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой в тяжёлом весе между Алексеем Олейником (Россия, 58-13-1) и Фабрисиу Вердумом (Бразилия, 23-8-0). Поединок пройдёт в прелиме UFC 249.

Ставка: победа Олейника за 3.58.

«По сути, нас ждёт столкновение двух наиболее известных грэпплеров в тяжёлом весе. Оба не любят стойку и не обладают классной ударной техникой, зато великолепно чувствуют себя в партере. То есть драться им придётся на своей территории: много борьбы, постоянные переводы в партер и заходы на приёмы.



Бразилец пропустил более двух лет. В октагоне он не появлялся с середины марта 2018 года, когда в четвёртом раунде его вырубил Александр Волков. Вердум попался на допинге, в его крови нашли анаболический стероид. Затяжная дисквалификация на пятом десятке — это очень серьёзно. Вердум по-прежнему хорош и опасен, однако его текущее состояние после внушительного простоя вызывает сомнения.



Потому линия букмекеров кажется неоднозначной. На победу россиянина, например, дают мощнейший коэффициент 3.58, а любители рисковать могут подумать о П1 болевым или удушающем приёмом, а также добровольной сдачей. Этот вариант букмекеры оценили почти в два раза жирнее — 6.50.



Олейнику тоже 42, и считать его фаворитом никак нельзя, но линия кажется перекошенной. На его стороне несколько очевидных козырей. Никаких травм и проблем со здоровьем у Удава нет, а это уже большое дело. Дерётся он очень часто — для такого возраста, пожалуй, даже слишком. Но выбора нет: если взять паузу, она может затянуться.



В предыдущий раз в октагон Алексей выходил в середине января 2020 года. Было это на UFC 246, тогда во втором раунде удалось поймать на рычаг локтя американца Мориса Грина. Который, между прочим, тоже шёл у букмекеров фаворитом с солидным запасом.



Преимущество в тонусе при прочих равных может оказаться ключевым фактором. На наш взгляд, шансы примерно 55 на 45 в пользу Вердума, а потому проверить победу Олейника за коэффициент 3.58 определённо имеет смысл».