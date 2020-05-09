Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Георгия Кичигина на бой UFC 249

Бывший чемпион компании Fight Nights Global, а ныне боец лиги ACA Георгий Кичигин дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит UFC 249.

Ставка: победа Фергюсона за 1.60.

«Думаю, что Тони выиграет в этом бою. Что касается Джастина, то он выходит всегда с одним планом на бой — идти только в размен, дерётся очень коряво в каждом бою. Думаю, что здоровья у него не хватит на UFC 249. Тони будет готов ко всему, что сможет предложить Джастин в этот вечер. Прогноз — нокаут или единогласное решение в пользу Фергюсона.



Если говорить о поединке Тони и Хабиба, то Фергюсон может победить рассечением или ТКО. Выносливость и защита от болевых у Хабиба на высоком уровне, но если бой всё-таки состоится, то дам 50 на 50. Думаю, что для Хабиба Тони — самый опасный и титулованный соперник».