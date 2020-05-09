«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Славия» сыграет с «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи — в 15:00 мск.
Ставка: ИТМ 1 мяча «Славии» за 2.00.
«Букмекеры не видят в этом матче фаворита, отдавая крохотный перевес хозяевам. Выглядит это по меньшей мере сомнительно. «Славяне» — один из наиболее удобных соперников для «автозаводцев». Соперники пересекались восемь раз: шесть побед на счету «Торпедо» плюс одна ничья, единственный успех «Славии» датирован аж 2015 годом.
Жодинцы здорово обороняются, а у «Славии» большие проблемы с созиданием. В минувшем туре они забили даже больше, чем создали, но рассчитывать на повторение ситуации несколько наивно. Мы бы выбирали между «П2 с нулевой форой за 1.96» и комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88». Стоит подумать также об ИТМ 1 мяча хозяев за двойку».
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