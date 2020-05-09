«Неман» — «Рух»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу 9 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Неман» сыграет с «Рухом». Начало встречи — в 17:00 мск.

Ставка: «Неман» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.97.

«Позади семь туров, а брестчане ни разу не пропустили больше одного гола. Собственно, в четырёх предыдущих поединках «Рух» набрал шесть очков и пропустил лишь однажды, да и то после ошибки вратаря: в битве с «Городеей» Александр Нечаев неудачно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками прямо на футболиста соперника, а тот спокойно уложил его в ворота.



Статистика очных встреч нам никак не поможет: брестчане — новички элитного дивизиона, а потому прежде клубы не пересекались. Обе команды пляшут от печки, а в нападении рассчитывают на навесы, контратаки и стандарты. Неудивительно, что на таком фоне букмекеры не ждут высокой результативности.



Достаточно сказать, что ставка «обе забьют» прошла лишь в одном матче «Руха» из семи в нынешнем сезоне, да и то благодаря голу на 90-й минуте. У «Немана» ситуация похожая: голы в обе стороны случились всего дважды. В общем, «обе забьют — нет» за 1.68 смотрится довольно надёжно.



«Олени» — классическая домашняя команда. На своём поле они набрали семь очков из девяти возможных: победили «Витебск» (2:0) и «Энергетик» (3:0), а также сыграли вничью с «Белшиной» (1:1). Пожалуй, стоит рассмотреть «1Х + тотал меньше 2.5 гола за коэффициент 1.97».