Генри Сехудо — Доминик Крус: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 249

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Генри Сехудо — Доминик Крус, который пройдёт в рамках UFC 249.

Ставка: победа Сехудо за 1.45.

«Сехудо должен был драться с Жозе Альдо, но из-за пандемии он не смог получить визу. Соответственно, соперником Сехудо будет Крус, который начинает после долгого простоя. Но он уже не раз доказывал, что простой для него особой проблемы не составляет.



Они исповедуют разные стили. Сехудо пришёл из борьбы, но адаптировался к ударной технике, а у Доминика Круса очень хороший футворк, но его прошлое противостояние показало слабые стороны. Я думаю, что ими воспользуется Сехудо, поэтому 65 на 35 в пользу Генри Сехудо».