«Неман» — «Рух»: во сколько начало матча чемпионата Беларуси, прогноз и ставки букмекеров
9 мая в матче 8-го тура чемпионата Беларуси местный «Неман» в Гродно сыграет с «Рухом» из Бреста. Начало встречи — в 17:00 мск.
Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.02.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 9 мая «Неман» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Ставка «обе забьют» доступна за 2.26.
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«Неман» — «Рух». Прогноз: «олени» вновь добьются результата на своём поле
В нынешнем сезоне гродненцы набрали дома семь очков из девяти возможных.
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