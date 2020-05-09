«Неман» — «Рух»: во сколько начало матча чемпионата Беларуси, прогноз и ставки букмекеров

9 мая в матче 8-го тура чемпионата Беларуси местный «Неман» в Гродно сыграет с «Рухом» из Бреста. Начало встречи — в 17:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Немана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Руха» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.02.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 9 мая «Неман» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.80, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Ставка «обе забьют» доступна за 2.26.

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