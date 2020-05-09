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Фергюсон — Гэтжи. UFC 249: прогноз Олега Тактарова на бой 9 мая 2020 года

Фергюсон — Гэтжи. UFC 249: прогноз Олега Тактарова на бой 9 мая 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

Бывший боец ММА Олег Тактаров дал прогноз на бой Тони ФергюсонДжастин Гэтжи, который возглавит UFC 249.

«Я посмотрел — Гэтжи очень неплохой парень, такой же стойкий. Могу сказать, что я хочу приравнять их шансы. Потому что всё-таки Фергюсон — возрастной боец. В 36 лет у тебя может быть все что угодно.

Просто ты можешь именно в этот день себя плохо чувствовать. И там духа не меньше, у этого Гэтжи. Так что искренне говорю: шансы 60 на 40».

Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.

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Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.
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