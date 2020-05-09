Фергюсон — Гэтжи. UFC 249: прогноз Олега Тактарова на бой 9 мая 2020 года

Бывший боец ММА Олег Тактаров дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит UFC 249.



«Я посмотрел — Гэтжи очень неплохой парень, такой же стойкий. Могу сказать, что я хочу приравнять их шансы. Потому что всё-таки Фергюсон — возрастной боец. В 36 лет у тебя может быть все что угодно.



Просто ты можешь именно в этот день себя плохо чувствовать. И там духа не меньше, у этого Гэтжи. Так что искренне говорю: шансы 60 на 40».

Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.