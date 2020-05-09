Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Дастина Порье на бой UFC 249

Боец UFC Дастин Порье дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит UFC 249.



Ставка: победа Джастина Гэтжи за 2.66.



«Это ММА, тут может случиться всё что угодно. Стилистически только одна вещь может помешать Джастину победить Тони — это его кардио. Я не знаю, насколько усердно он работал, пока ему не предложили бой. Не знаю, в каком он был состоянии.



Выносливость может стать важным фактором, если дело дойдёт до поздних раундов. В этом случае Фергюсон может забрать инициативу. Но мне кажется, Джастин остановит его раньше времени».

Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.



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