Сехудо — Крус. UFC 249: прогноз и ставка на бой 9 мая 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Генри Сехудо — Доминик Крус, который пройдёт в рамках UFC 249.



Ставка: победа Сехудо за 1.45.



«Крус — настоящая легенда легчайшего веса, которого постоянно преследовали травмы. Из-за проблем с коленями ему уже приходилось дважды брать затяжные паузы. В предыдущие разы возвращения получались строго триумфальными, но сейчас будет заметно тяжелее. Доминик не выходил в октагон аж три с половиной года: в декабре 2016 года он проиграл единогласным решением судей Коди Гарбрандту, который с тех пор потерпел три поражения подряд.



Доминатор приостановил карьеру, а теперь постарается вернуться в третий раз. Он утверждает, что преодолел трудности, залечил все болячки и чувствует себя замечательно, но слишком уж солидным кажется простой. Бой будет состоять из пяти раундов и наверняка получится затяжным.



Соответственно, основной вопрос звучит так: сможет ли 35-летний Крус выдержать темп и хватит ли ему выносливости на фоне энергичного Сехудо? На пике Доминик был способен на всё, отличался техникой и умением подстраиваться под оппонентов. А вот сейчас уровень его возможностей остаётся загадкой.



Генри наверняка получит солидное преимущество по части тонуса, ведь в 2019 году он провёл два поединка. На наш взгляд, бой точно преодолеет экватор и получится зрелищным, однако долгий простой делает шансы Круса заметно ниже. «П1 за 1.45» смотрится нормально. Вариант посмелее — победа Сехудо в пятом раунде или по очкам за 2.25».

Генри Сехудо — Доминик Круз. Прогноз на бой: Доминатор завалит третье возвращение в UFC Доминик Круз не выходил в октагон 3,5 года и сразу получил титульный бой.