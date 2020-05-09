Сехудо — Крус. UFC 249: прогноз и ставка на бой 9 мая 2020 года

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Генри Сехудо — Доминик Крус, который пройдёт в рамках UFC 249.
Ставка: победа Сехудо за 1.45.
«Крус — настоящая легенда легчайшего веса, которого постоянно преследовали травмы. Из-за проблем с коленями ему уже приходилось дважды брать затяжные паузы. В предыдущие разы возвращения получались строго триумфальными, но сейчас будет заметно тяжелее. Доминик не выходил в октагон аж три с половиной года: в декабре 2016 года он проиграл единогласным решением судей Коди Гарбрандту, который с тех пор потерпел три поражения подряд.
Доминатор приостановил карьеру, а теперь постарается вернуться в третий раз. Он утверждает, что преодолел трудности, залечил все болячки и чувствует себя замечательно, но слишком уж солидным кажется простой. Бой будет состоять из пяти раундов и наверняка получится затяжным.
Соответственно, основной вопрос звучит так: сможет ли 35-летний Крус выдержать темп и хватит ли ему выносливости на фоне энергичного Сехудо? На пике Доминик был способен на всё, отличался техникой и умением подстраиваться под оппонентов. А вот сейчас уровень его возможностей остаётся загадкой.
Генри наверняка получит солидное преимущество по части тонуса, ведь в 2019 году он провёл два поединка. На наш взгляд, бой точно преодолеет экватор и получится зрелищным, однако долгий простой делает шансы Круса заметно ниже. «П1 за 1.45» смотрится нормально. Вариант посмелее — победа Сехудо в пятом раунде или по очкам за 2.25».
- 9 мая 2020
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 8 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:08
-
17:00
-
16:30
-
16:22
-
16:00
-
15:00