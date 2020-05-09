Фергюсон — Гэтжи, UFC 249: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой 9 мая

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит UFC 249.
«Противостояние Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи — тот случай, когда коса нашла на камень. Кто будет косой, а кто камнем станет известно уже после проведения турнира. Оба соперника волевые, любят обмениваться ударами, всегда идут вперёд.
Однозначно бой будет зрелищным, будет огромнейшее количество ударов, будет много крови, пота и боли. Я думаю, что преимущество у Фергюсона — за счёт его креативных действий, но это будет тяжелый бой для обоих. Думаю, что 60 на 40 в пользу Фергюсона».
Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.
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