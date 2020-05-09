«Манагуа» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на финальный матч чемпионата Никарагуа 10 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответный матч финала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа, в котором «Манагуа» 10 мая примет «Реал Эстели».

Ставка: гол «Реал Эстели» в первом тайме за коэффициент 2.62.

«В первой финальной игре «Реал Эстели» принимал «Манагуа» (1:1). Хозяева владели инициативой практически всё время (процент владения мячом — 63 на 37) и открыли счёт на 64-й минуте. Но сохранить преимущество всё же не сумели — через пять минут после этого «Манагуа» сравнял счёт. Игра получилась напряжённой и местами жёсткой. На двоих соперники нарушили правила аж 59 раз. Фол каждые полторы минуты — это очень много.



Если взглянуть на последние 11 игр, то здесь ощутимый перевес в сторону «Реала Эстели». За это время клуб одержал пять побед и скатал четыре ничьи. На долю «Манагуа» пришлось лишь две победы. Примечательно, что на этом показательном отрезке «Манагуа» лишь однажды обыграл «Реал Эстели» на своём поле, да и то благодаря голу в дополнительное время. На таком фоне можно подумать над классическим «Х2 за приемлемый коэффициент 1.70».



Зачастую встречи между командами получаются низовыми (в среднем за игру 2,26 мяча). Однако любопытно тут то, что в последних четырёх гостевых встречах с «Манагуа» «Реал Эстели» в первых таймах забил целых шесть голов. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть гол гостей в первом тайме за солидный коэффициент 2.62».