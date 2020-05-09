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Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: беспроигрышная ставка 500 рублей на бой UFC 249

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: беспроигрышная ставка 500 рублей на бой UFC 249
Ставки / Прогнозы 0

Тони Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи в главном бое турнира UFC 249. Поединок пройдет в Джексонвилле 10 мая рано утром. Начало — в 07:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

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2. Сделай беспроигрышную ставку на один из боев UFC 249 c коэффициентом не более 4.00. Если ставка не сыграет, 500 рублей вернутся тебе на счет!

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