Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: беспроигрышная ставка 500 рублей на бой UFC 249
Тони Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи в главном бое турнира UFC 249. Поединок пройдет в Джексонвилле 10 мая рано утром. Начало — в 07:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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