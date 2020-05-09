Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: беспроигрышная ставка 500 рублей на бой UFC 249

Тони Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи в главном бое турнира UFC 249. Поединок пройдет в Джексонвилле 10 мая рано утром. Начало — в 07:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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